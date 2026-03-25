PARKSTETTEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Dienstag, den 24.03.2026, wurde eine tote Person am Donauufer aufgefunden. Die Identität konnte nun geklärt werden.

Durch einen Spaziergänger wurde am Donauufer bei Reibersdorf eine tote Person mitgeteilt. Aufgrund mitgeführter Ausweisdokumente konnte die Identität bereits vor Ort geklärt werden. Bei der Person handelt es sich um den seit 10.03.2026 vermissten 59-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet Straubing.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Straubing ergaben keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung. Ebenso konnte ein Unfallgeschehen ausgeschlossen werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 25.03.2026, 12:27 Uhr