NÜRNBERG. (286) Dank eines aufmerksamen Zeugens gelang Beamten im Nürnberger Stadtteil Schweinau am Dienstagvormittag (24.03.2026) die Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebes. Der 36-Jährige hatte kurz zuvor ein Rad entwendet.



Der Zeuge meldete sich gegen 11:00 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass er soeben in der Schweinauer Hauptstraße beobachtet habe, wie ein Mann gewaltsam das Schloss eines abgesperrten Fahrrads öffnete und es in sein Fahrzeug lud.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zivile Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den Tatverdächtigen dank der übermittelten Personen- und Fahrzeugbeschreibung kurz darauf vorläufig festnehmen. Das mutmaßlich gestohlene Fahrrad stellten die Polizisten sicher.

Bei der Sachbearbeitung bemerkten die Beamten zudem Alkoholgeruch bei dem 36-Jährigen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille.

Gegen den 36-jährigen Polen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Aufgrund des vorliegenden Promillewertes besteht darüber hinaus der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss, was eine Ordnungswidrigkeit gemäß dem Straßenverkehrsgesetz darstellt.

Da der Tatverdächtige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, ordnete die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung wurde der Mann entlassen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc