EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Am Dienstag haben Telefonbetrüger eine Seniorin aus Eggolsheim um Schmuck gebracht. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht einen unbekannten Geldabholer.

Am Dienstag nahmen die bislang unbekannten Täter die Seniorin aus Eggolsheim ins Visier. Am Telefon gaben sich die Betrüger als vermeintliche Polizeibeamte aus und eröffneten ihr die schockierende Nachricht, dass ihr Sohn nach einem schweren Unfall eine Kaution von 10.000 Euro zu zahlen hätte. Da die Seniorin nicht genug Geld zu Hause hatte, übergab sie einem unbekannten Abholer gegen 16 Uhr Modeschmuck im Wert von rund 700 Euro vor ihrer Haustür in der Neuwiesenstraße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

zwischen 25 und 35 Jahre alt und schlank

trug blaue Jacke, graue Hose und eine auffällige blaue Baskenmütze

hatte einen Kinnbart

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Bamberg. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise:

Wer hat gegen 16 Uhr in der Neuwiesenstraße in Eggolsheim oder Umgebung den beschriebenen Mann beobachtet oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-0 entgegen.