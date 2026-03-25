ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Zahlreiche Einsatzkräfte sind gestern zu einem Anwesen nach Piflas alarmiert worden, nachdem eine Anwohnerin ein Schussgeräusch wahrgenommen hat.

Die Einsatzkräfte fanden schließlich den 64-jährigen Bewohner mit einer Schussverletzung schwer verletzt in dem Anwesen vor. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Fachkommissariate der Kriminalpolizeiinspektion Landshut haben noch gestern umfangreiche Ermittlungen, insbesondere Spurensicherungsmaßnahmen, vor Ort durchgeführt.

Nach dem Stand der bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

Veröffentlicht: 25.03.2026, 12.15 Uhr