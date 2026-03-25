PARKSTETTEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Lastwagenfahrer gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit entgegenkommenden Pkw

Am 24.03.2026 gegen 15:35 Uhr kam es auf der B20 zum Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Pkw.

Nach derzeitigen Stand geriet der deutsche 40-jährige Lastenwagenfahrer, der die B20 in Fahrtrichtung Landau befuhr, kurz vor der Donaubrücke aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw einer deutschen 65-Jährigen.

Beide Fahrzeuge wurde nach dem Zusammenstoß über die Leitplanke in die angrenzende Böschung geschleudert.

Die 65-Jährige wurde von Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag die 65-Jährige jedoch ihren schweren Verletzungen.

Der 40-Jährige wurde schwer verletzt ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter vor Ort beordert.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Straubing, PHMin Lenz, Tel.: 09421/ 868-2308

Veröffntlicht: 25.03.2026, 06:35 Uhr