ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Nach dem Einsatz mit zahlreichen Einsatzkräften sind die Absperrmaßnahmen im Bereich der Eichenfeldstraße/Weidingerstraße aufgehoben worden.

Nach Betreten des Anwesens durch die Einsatzkräfte konnte der 64-jährige Bewohner des Wohnanwesens mit einer Schussverletzung schwer verletzt aufgefunden werden. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zu den Umständen der Schussabgabe übernommen.

Veröffentlicht: 24.03.2026, 17.10 Uhr