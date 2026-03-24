PARKSTETTEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lastwagen

Am 24.03.2026 gegen 15:35 Uhr kam es auf der B20 im Bereich der Donaubrücke zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Stand sind ein Pkw und Lastwagen beteiligt. Die B20 ist derzeit an der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Bei neuen Erkenntnissen wird nachberichtet.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Straubing, PHMin Lenz, Tel.: 09421/ 868-2308

Veröffentlicht: 24.03.2026, 16:21 Uhr