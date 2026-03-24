TIRSCHENREUTH. Am Montagabend kam es vor einem Getränkemarkt in Tirschenreuth zu einer größeren Auseinandersetzung. Ein Mann griff dabei mit einer Machete einen anderen Mann an und verletzte diesen. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt.

Am Montagabend, 23. März, gab es gegen 16:50 Uhr in der Mitterteicher Straße in Tirschenreuth eine Auseinandersetzung zwischen vier deutschen Männern, in deren Verlauf es zu verschiedenen Körperverletzungen kam. Im Verlauf dieser Streitigkeit griff ein 41-jähriger Deutscher einen 38-jährigen Deutschen mit einer Machete an. Der 38-Jährige wurde dabei an der Hand verletzt. Im Anschluss wurde auch der mutmaßliche Angreifer durch den 38-Jährigen verletzt.

Der 41-Jährige und der 38-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der 41-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden i.d.OPf. vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie am Montagnachmittag, 23.03.2026, gegen 16:30 Uhr, vor dem Getränkemarkt in der Mitterteicher Straße in Tirschenreuth etwas in Bezug auf den Vorfall gesehen? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222.