PP SCHWABEN SÜD/WEST. In diesen Tagen hat die Kontrollgruppe Poser und Tuner des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ihre fünfte Einsatzsaison begonnen. Speziell geschulte Beamtinnen und Beamte nehmen weiterhin illegale Auswüchse innerhalb der Autoposer- und Tuningszene ins Visier.

Die Einheit wurde 2021 eingerichtet, weil die Polizei auf zunehmende Beschwerden aus der Bevölkerung und vermehrte Einsätze in diesem Zusammenhang reagierte. Große Treffen führen oftmals zu erheblicher Lärmbelästigung und unnötigem Fahrverkehr, was die Anwohner an den bekannten Treffpunkten stark belastet. Gefährliche Fahrmanöver wie sogenannte Burnouts und Drifts stellen zudem eine Gefahr und Behinderung für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer dar. Teilweise sind an Fahrzeugen Umbauten vorgenommen worden, die deren Zulassungsfähigkeit in Frage stellen.

Die Maßnahmen der letzten Jahre stießen auf positive Resonanz in der Bevölkerung, insbesondere bei den Anwohnerinnen und Anwohnern, die unter Lärm, unnötigem Fahrverkehr und gefährlichen Fahrmanövern leiden. Viele Betroffene begrüßen die verstärkte polizeiliche Präsenz und die konsequente Durchsetzung der Vorschriften.

Da sich die Szene zunehmend vernetzt, auch Teilnehmer aus dem Ausland anzieht und Treffpunkte gelegentlich kurzfristig bekanntgegeben werden, hat das Präsidium die Kontrollgruppe eingerichtet. Die Beamtinnen und Beamten sind gezielt auf die Erkennung illegaler Fahrzeugveränderungen geschult und arbeiten eng mit Führerschein- und Zulassungsbehörden zusammen. Die Kontrollgruppe hat ihren Sitz in Memmingen, das zentral im Zuständigkeitsbereich liegt und gute Erreichbarkeit bietet, sodass die Einsatzkräfte schnell vor Ort sein können.

Sommerübergreifend werden gemeinsam mit den zuständigen Polizeiinspektionen und mit Unterstützung der Einsatzzüge des Präsidiums gezielte Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Ziel ist es, große Ansammlungen bereits im Vorfeld zu verhindern, durch polizeiliche Präsenz Verstöße zu unterbinden und getunte Fahrzeuge einer gründlichen technischen Prüfung zu unterziehen.

Polizeivizepräsident Michael Haber, Leiter der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, erklärt:

„Die Präsenz der Kontrollgruppe hat in den vergangenen Jahren Wirkung gezeigt. Wir werden die nicht mehr tolerierbaren Auswüchse der Poser- und Tuningszene unterbinden und Verstöße konsequent verfolgen. Dazu gehören übermäßige Lärmbelästigung, illegale Fahrzeugumbauten und gefährliche Fahrmanöver. Leidenschaft für das Fahrzeug ja, Gefährdung anderer nein. Der öffentliche Raum ist dafür nicht der richtige Ort.“

(PP Schwaben Süd/West)

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