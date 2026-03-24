RÖTTENBACH. (282) Am Dienstagmittag (24.03.2026) geriet eine Maschinenhalle in Röttenbach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden.



Gegen 12:10 Uhr ging bei der Intergrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über den Brand eines landwirtschaftlich genutzten Gebäudes im Rinnigweg ein. Als alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch vor Ort eintrafen, stand die Maschinenhalle bereits in Vollbrand.

Über 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Röttenbach und benachbarter Wehren brachten den Brand unter Kontrolle. Derzeit laufen an der Einsatzstelle noch umfangfreiche Nachlöscharbeiten. Des Weiteren wurde das THW Baiersdorf verständigt, um den Dachstuhl samt Mauerwerk aufgrund bestehender Einsturzgefahr abzutragen.

Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 100.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen.



Erstellt durch: Oliver Trebing / bl