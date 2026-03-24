AIDENBACH, LKR. PASSAU. Am Montag (23.03.2026) wurde in Aidenbach ein Werbeaufsteller festgestellt, auf dem eine Person des politischen Lebens sowie Angehörige der Justiz beleidigt wurden.

Gegen 09.00 Uhr wurde der Aufsteller im Bereich eines Grundstücks aufgefunden. Dieser war mit mehreren Schmähplakaten versehen, auf denen sich ehrverletzende Inhalte gegenüber einer Person des politischen Lebens sowie Justizangehörige befanden. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Aufsteller durch einen 66-jährigen Deutschen platziert.

Der Aufsteller wurde sichergestellt und gegen den 66-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigungsdelikten eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 24.03.2026, 14:28 Uhr