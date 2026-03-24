BAMBERG. Rund 75 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Wasserwacht, Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Malteser Rettungsdienst und Wasserschutzpolizei trainierten am Dienstag gemeinsam auf dem Main-Donau-Kanal. Mit insgesamt 24 Booten stellten sie ihre Zusammenarbeit in mehreren realitätsnahen Szenarien unter Beweis.

Die Einsatzkräfte packten aktiv an und trainierten vier anspruchsvolle Lagen. So bekämpften sie unter anderem einen Brand vom Wasser aus und setzten dabei Tragkraftspritzen ein – eine besondere Herausforderung, die präzises Manövrieren der Boote erforderte.

In einem weiteren Szenario retteten die Beteiligten eine Person aus dem Wasser und übernahmen direkt im Anschluss die Erstversorgung, wobei hierbei drei Verletzten-Darsteller von den Maltesern agierten. Auch Umweltschutz stand im Fokus: Die Einsatzkräfte errichteten Ölsperren und simulierten so den Ernstfall eines Gewässerschadens.

Zudem trainierten die Bootsführer intensiv das Fahren in der Heckwelle – ein anspruchsvolles Geschicklichkeitstraining, das sie souverän meisterten.

Der Initiator der Übung, der Leiter der Wasserschutzpolizei Bamberg, Elmar Mackert, zog ein positives Fazit: „Solche realitätsnahen Übungen sind der Schlüssel für eine reibungslose Zusammenarbeit im Ernstfall. Nur wenn alle Handgriffe sitzen, können wir auf dem Wasser schnell und effektiv helfen.“