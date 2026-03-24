Die vermisste Christine Braun verließ gegen 09:30 Uhr ihre Wohnung und fuhr mit ihrem BMW X1, amtliches Kennzeichen SW-CB 8888, in bislang unbekannte Richtung. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Hinweise deuten darauf hin, dass sie sich zuletzt im Raum Dettelbach und Umgebung aufgehalten haben könnte.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Rund 1,75 m groß

Kräftige Figur

Blonde, schulterlange Haare

Die Polizeiinspektion Gerolzhofen führt derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen durch und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise werden unter Tel. 09382/940-0 oder dem Notruf 110 entgegengenommen.