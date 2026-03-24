VILSECK, LKR. AMBERG-SULZBACH. Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochabend, 18. März, zu einem sexuellen Übergriff auf eine 35-jährige Frau in Vilseck. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bat die Bevölkerung mit einer Täterbeschreibung um Mithilfe. Inzwischen wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

In enger Zusammenarbeit mit den CID, dem Criminal Investigation Command der US-Militärpolizei, konnte die Kriminalpolizei Amberg einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der 22-jährige US-Amerikaner war dem CID bereits für einen ähnlich gelagerten Fall in der Vergangenheit bekannt und wird aufgrund mehrerer Spuren zum aktuellen Fall in Vilseck als Tatverdächtiger geführt.

VILSECK, LKR. AMBERG-SULZBACH. Wie bereits berichtet, wurde am Mittwochabend, 18. März, eine 35-jährige Mexikanerin auf dem Radweg zwischen Vilseck und Sorghof von einem Mann angesprochen und in sexueller Weise berührt. Als diese sich wehrte, zog er die 35-Jährige an den Haaren zu Boden und schlug ihr ins Gesicht. Durch die vehemente Gegenwehr der Frau ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung Vilseck. Die 35-jährige Frau wurde bei dem Übergriff leicht verletzt.

Der 22-jährige Soldat wurde an den CID übergeben. Nach amerikanischem Recht wurde Untersuchungshaft angeordnet und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und ging mit einer Täterbeschreibung an die Öffentlichkeit. Zudem werden weiterhin Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg in Verbindung zu setzen. Nachdem der Tatverdächtige bereits in der Vergangenheit auffällig wurde, sucht die Kriminalpolizei weitere mögliche Geschädigte. In den zurückliegenden beiden Fällen nutzte der 22-Jährige die Masche, dass die Person eine klebrige Masse wie Kleber oder Farbe am Gesäß oder anderen Körperteilen hätte, welche er dann „weggewischt“ hat. Weitere Personen, die möglicherweise auch durch diese Masche belästigt wurden, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Amberg in Verbindung zu setzen.