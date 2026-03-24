NÜRNBERG. (281) Am frühen Dienstagmorgen nahmen Beamte der PI Nürnberg-Mitte drei Tatverdächtige fest, die im Verdacht stehen, im Bereich des Max-Morlock-Stadions ein großflächiges Graffito angebracht zu haben.



Gegen 02:00 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte auf drei Personen im unmittelbaren Umfeld des Max-Morlock-Stadions aufmerksam. Zeitgleich stellte eine weitere Streife der Nürnberger Polizei ein frisches, großes Graffito mit Fußballbezug in der Nähe des Stadions fest.

Die Personen wurden mit ihrem Fahrzeug in der Gleiwitzer Straße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten unter anderem mehrere Spraydosen aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei deutschen Tatverdächtigen wieder entlassen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Ermittlungen in diesem Fall führt die PI Nürnberg-Süd. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.



Erstellt durch: Oliver Trebing / bl