0427 – Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus Firmengebäude

Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag (21.03.2026), 12.00 Uhr, bis Montag (23.03.2026), 07.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einem Firmengebäude in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Höhe des Beuteschadens liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0428 – Polizei kontrolliert den Verkehr

Oberhausen – Am frühen Montagabend (23.03.2026) führten Einsatzkräfte der Polizei Augsburg Mitte eine Verkehrskontrollstelle in der Riedingerstraße durch. Ziel der Kontrollstelle war die Steigerung der Verkehrssicherheit mit Schwerpunkt Verkehrstüchtigkeit, Fahrsicherheit und Sicherung von Personen.

Insgesamt stellten die Beamten 34 Verstöße fest. Davon 20 Verstöße aufgrund fehlender Personensicherung (ungesicherte Kinder und Erwachsene) und sieben Verstöße gegen des Straßenverkehrsgesetz aufgrund Alkohol- und Drogenfahrten.

Die Polizei appelliert daher, dass Verkehrstüchtigkeit, Fahrsicherheit und die vorschriftsgemäße Sicherung von Personen in Fahrzeugen wesentliche Voraussetzungen zur Verhütung von Verkehrsunfällen und zur Reduzierung ihrer Folgen sind. Insbesondere die sichere Beförderung von Kindern durch geeignete Rückhaltesysteme und umsichtiges Fahrverhalten senkt das Verletzungsrisiko deutlich. Die Kontrollstelle stellte daher den präventiven und aufklärenden Charakter in den Vordergrund, um die Unfallzahlen und Unfallfolgen nachhaltig zu verringern.