NÜRNBERG. (280) In der Nacht auf Dienstag (24.03.2026) kam es in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Altenfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen.



Gegen 01:00 Uhr gerieten mehrere Personen in einer Wohnung in der Karl-Hertel-Straße in einen Streit. Im Verlauf griff ein 27-jähriger Tatverdächtiger (syrisch) zu einem Messer, bedrohte mutmaßlich einen 23-jährigen Mitbewohner (syrisch) und führte eine Stichbewegung in Richtung des Oberkörpers aus, ohne diesen zu treffen.

Ein 24-jähriger Besucher (syrisch) ging dazwischen und zog sich dabei eine oberflächliche Handverletzung zu.

Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen alle Beteiligten vor Ort an und beruhigten die Situation.

Eine ärztliche Versorgung in einem Krankenhaus war nach aktuellem Kenntnisstand nicht erforderlich.

Der 27-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Bedrohung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Sebald / bl