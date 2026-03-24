ERLANGEN. (279) Im Zeitraum von Donnerstagabend (19.03.2026) bis Montagmorgen (23.03.2026) brachen unbekannte Personen mehrere Container auf zwei Baustellen in Erlangen auf und entwendeten hochwertige Baumaschinen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich zwischen 17:30 Uhr (Donnerstag) und 07:00 Uhr (Montag) gewaltsam Zugang zu einem Baustellencontainer in der Straße „Waldhufe“ im Stadtteil Steudach. Aus dem Innenraum entwendeten sie Baumaschinen und Akkus im Wert von mehreren Tausend Euro.

Des Weiteren öffneten unbekannte Täter am Montag in der Zeit von 00:15 Uhr und 07:00 Uhr mit Gewalt drei Container auf einer Baustelle in der Frauenauracher Straße (Gewerbegebiet Am Hafen) und entwendeten verschiedene Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Erlangen führte Spurensicherungsmaßnahmen an den Tatorten durch. Das zuständige Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl