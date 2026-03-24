BAYREUTH. Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt am frühen Sonntagmorgen hat die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 4.45 Uhr hielten sich zwei deutsche Männer im Alter von 28 und 31 Jahren in einem 24-Stunden-Kiosk in der Maximilianstraße auf. Im Eingangsbereich trafen sie auf eine Personengruppe. Zusammen gingen sie anschließend in die Spitalgasse.

An der Ecke zur Von-Römer-Straße entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Männern und mutmaßlich vier Personen. Im weiteren Verlauf griffen die Unbekannten die beiden Männer an und schlugen auf sie ein. Zudem entwendeten sie Bargeld aus einem Geldbeutel. Die beiden Deutschen erlitten leichte Verletzungen.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Einer der Unbekannten hatte auffällig lange, gelockte Haare. Ein weiterer trug eine grüne beziehungsweise camouflagefarbene Jeansjacke mit weißem Kragen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.