REGENSBURG, ZWIESEL. AITERHOFEN, LKR. STRAUBING. Im Zusammenhang mit dem seit Sonntag, 22.02.2026, vermissten 52-jährigen Mann aus Regensburg findet heute eine erneute Suchaktion der Polizei im Raum Aiterhofen statt.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, die seit dem Verschwinden des Mannes durchgeführt worden sind, fehlt bislang jede Spur von dem Mann. Auch das zwischenzeitliche Auffinden seines Fahrzeugs an der Ortsverbindungsstraße zwischen Herrmannsdorf und Ainbrach Höhe Xaver-Hafner-Brücke führte nicht zu dessen Aufenthaltsort. Eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild des Vermissten erbrachte bislang ebenso keine weitere Hinweise auf den Verbleib des Mannes.

Unter Einsatzleitung der Kriminalpolizeiinspektion Straubing werden heute erneut umfangreiche Suchmaßnahmen am Uferbereich der Donau an der Xaver-Hafner-Brücke stattfinden. Dabei werden die Beamten von der Wasserschutzpolizeigruppe aus Deggendorf sowie Diensthundeführern aus Mittelfranken, Schweinfurt und Schwaben Nord unterstützt.

Die Polizei bittet nach wie vor um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine detaillierte Beschreibung des Vermissten ist unter nebenstehendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/099129/index.html

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 24.03.2026, 10.10 Uhr