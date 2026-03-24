OBERSTAUFEN, GT THALKIRCHDORF. Am Montagabend, den 23.03.2026, kam es kurz nach 20 Uhr zu einem Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus in einer Wohnsiedlung in Thalkirchdorf. Der Brand brach ersten Ermittlungen zufolge im Dachstuhl des Hauses aus. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich abgelöscht. Durch das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus wie auch auf benachbarte Wohnhäuser verhindert werden. Personen wurden bei dem Brandfall nicht verletzt. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung gibt es derzeit nicht. Nach dem momentanen Stand der Ermittlungen, wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 250.000,- Euro. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Thalkirchdorf, Oberstaufen und Immenstadt i. Allgäu sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 80 Einsatzkräften. Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Immenstadt und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten (Allgäu). (KPI Memmingen / KDD)

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