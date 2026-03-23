STEPHANSPOSCHING, LKR. DEGGENDORF. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21./22.03.2026) kam es im Verlauf einer privaten Feier in der Gamelbertstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, wobei einer nicht unerheblich verletzt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ersten Erkenntnissen nach gerieten zwei junge Männer im Alter von 21 und 20 Jahren gegen Mitternacht aneinander. Die körperliche Auseinandersetzung verlagerte sich auf der Straße. Dabei trat der 21-jährige Deutsche dem 20-jährigen Syrer mit dem Fuß ins Gesicht. Dadurch zog sich der 20-Jährige nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen zu. Aufgrund der Verletzungen suchte der Geschädigte zusammen mit einem Bekannten ein umliegendes Krankenhaus auf. Von dort wurde die Polizeiinspektion Deggendorf informiert

Der 21-Jährige verließ zunächst die Feier und konnte im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Innenstadtbereich von Deggendorf festgenommen werden. Dabei bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten und leistete gegen die Festnahme Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde dadurch leicht verletzt.

Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdeliktes wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Der 20-Jährige befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung. Der 21-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

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Veröffentlicht: 23.03.2026, 16.15 Uhr