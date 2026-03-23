0418 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Innenstadt - Am Sonntag (22.03.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Holzbachstraße, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Gegen 21.50 Uhr wollte ein 46-jähriger Autofahrer aus einer Ausfahrt auf die Holzbachstraße in südliche Fahrtrichtung einfahren. Ein 49-Jähriger befuhr zum gleichen Zeitpunkt die Holzbachstraße in nördlicher Richtung. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 49-Jährige von seinem Fahrrad stürzte.

Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Sturz und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.000 Euro.

Beide Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

0419 - Polizei ermittelt nach Belästigung

Innenstadt - Am Sonntag (22.03.2026) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 21-Jährige in einer Straßenbahn.

Gegen 13.45 Uhr stieg eine 21-Jährige an der Haltestelle Bärenwirt in die Straßenbahn Linie 4. Auf Höhe der Wertachbrücke setzte sich ein unbekannter Mann neben die Frau und begann sich selbst im Intimbereich zu berühren.

Die 21-Jährige stieg daraufhin an der nächsten Haltestelle aus. Dabei beleidigte sie der unbekannte Mann.

Der Mann wurde durch die Geschädigte wie folgt beschrieben:

Ca. 50 - 60 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, kurze gräuliche Haare, er trug eine dunkle Jacke (im Stil einer Bomberjacke) und eine Jeans. Der Mann hatte zwei auffällige Beulen auf dem Kopf.

Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und Beleidigung gegen den Mann und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

0420 - Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt - Am Samstag (21.03.2026) kam es zu einem Einsatz in der Maximilianstraße, bei der ein betrunkener Mann gegen einen Pkw trat und anschließend Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete.

Gegen 00.15 Uhr wurde der Polizei eine männliche Person mitgeteilt, die aufgrund ihrer Alkoholisierung gestürzt war. Beim Eintreffen der Streife trat der 38-Jährige gegen einen geparkten Pkw und spuckte in Richtung der Polizeibeamten. Einen Polizeibeamten traf der Mann dabei im Gesicht.

Der Mann war stark alkoholisiert und aggressiv, deshalb wurde er durch die Streife gefesselt. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten.

Da der 38-Jährige nicht mehr alleine gehen konnte und aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er durch die Polizei in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und weiterer Delikte gegen den Mann.

Der 38-Jährige hat die jordanische Staatsangehörigkeit.

0421 - Polizei ermittelt gegen 16-jährigen Autofahrer

Hochfeld - Am Sonntag (22.03.2026) wollte eine Polizeistreife einen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 16-Jahre alt und somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen 02.50 Uhr missachtete der Autofahrer mehrfach die Anhaltesignale der Polizeistreife. Er konnte schließlich in der Hochfeldstraße gestoppt werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer des Pkw erst 16 Jahre alt ist und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der 16-Jährige hatte sich den Autoschlüssel der Eltern ohne deren Wissen genommen und „eine Runde gedreht“. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und übergaben den 16-Jährigen seinen Eltern.

Die Polizei ermittelt nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen.

Der Jugendliche hat die türkische Staatsangehörigkeit.

0422 - Verkehrspolizei ermittelt nach gefälschtem Führerschein und Ausweis

Augsburg - Bereits am vergangenen Mittwoch (18.03.2026) stellte eine Streife der Verkehrspolizei einen 38-jährigen Pkw-Fahrer fest, der einen gefälschten Führerschein und Ausweis mit sich führte.

Gegen 12.30 Uhr wurden einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Augsburg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, ein gefälschter bulgarischer Führerschein sowie ein gefälschter bulgarischen Ausweis vorgezeigt.

Der 38-Jährige räumte auf Vorhalt ein, dass es sich bei den vorgelegten Dokumenten um Fälschungen handelt, und gab zudem an, dass sich in seiner Wohnung weitere gefälschte Dokumente sowie sein echter Reisepass befinden würden.

Daraufhin wurde auch die Wohnung des Beschuldigten in der Augsburger Innenstadt durchsucht. In der Wohnung konnten weitere gefälschte bulgarische Führerscheine und Dokumente aufgefunden und sichergestellt werden. Zum Zeitpunkt der Wohnungsdurchsuchung befand sich zudem die Freundin des Beschuldigten in der Wohnung. Diese gab an, Betäubungsmittel (Speed/Amphetamin) bei sich zu führen. Es konnte eine geringe Menge aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen die 27-jährige Freundin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines allgemeinen Verstoßes gegen das BtmG eingeleitet.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung in mehreren Fällen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie illegaler Einreise und unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

Die 27-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit.

Der 38-Jährige hat die bosnische Staatsangehörigkeit.

0423 - Polizei ermittelt nach Brandstiftung

Oberhausen - Am Sonntag (22.03.2026) kam es zu einem Brand in der Wolfgangstraße, bei dem ein dort aufgestellter „Tauschschrank“ einer städtischen Organisation zerstört wurde.

Gegen 03.30 Uhr meldete ein Passant der Polizei den Brand. Im Schrank werden i.d.R. Haushaltsgeräte, Gegenstände des täglichen Bedarfs und Bücher für bedürftige Personen hinterlegt bzw. unter Menschen im Viertel anonym getauscht.

Der Feuerwehr gelang es innerhalb weniger Minuten den Brand zu löschen. Der Schrank wurde durch den Brand vollkommen zerstört. Das angrenzende Gebäude wurde nur leicht verrußt.

Da ein technischer Defekt ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Polizei nun wegen des Brandfalls.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.