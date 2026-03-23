REGENSBURG. Am 21. März 2026 stellte ein zunächst Unbekannter eine Flasche mit einem brennenden Papiertaschentuch vor ein Parteibüro in der Obermünsterstraße und flüchtete. Zeugen des Vorfalls löschten die Flamme. Ein Tatverdächtiger konnte wenig später festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Gegen 18:35 Uhr beobachteten Zeugen einen zunächst unbekannten Mann, der in der Obermünsterstraße eine Glasflasche im Eingangsbereich vor einem Gebäude abstellte. Anschließend zündete er ein in den Flaschenhals gestecktes Papiertaschentuch an. In dem betroffenen Haus ist das Büro eines Partei-Kreisverbands untergebracht. Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat, konnte aber wenig später im Stadtbereich festgenommen werden. Es handelt sich um einen 32-jährigen Deutschen. Zeugen, die den Vorfall unmittelbar beobachteten, konnten die Flamme schnell ablöschen. Ein Personen- oder Sachschaden entstand nicht. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war die Flasche nicht mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt.

Der Tatverdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt u. a. wegen eines versuchten Brandstiftungsdelikts. Das Motiv der Tat ist bislang unklar.