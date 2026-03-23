STRAUBING. Am Freitag (20.03.2026) kam es in der Perkamer Straße gegen 13.20 Uhr zu einem folgenschweren Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhaus.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Dachstuhlbrand in Straubinger Mehrfamilienhaus – Kripo ermittelt

Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Nach derzeitigem Stand gibt eine keine Hinweise auf eine Brandlegung. Von einem technischen Defekt im Dachbereich ist aktuell auszugehen.

Bewohner wurden nach wie vor nicht verletzt. Das betroffene Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 200.000 Euro.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 23.03.2026, 15.45 Uhr