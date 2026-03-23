REGNITZLOSAU, LKR. HOF. In der Nacht zum Sonntag geriet im Schwesendorfer Weg ein abgestelltes Fahrzeug in Brand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 23.15 Uhr bemerkte ein Zeuge ein brennendes Fahrzeug vor einer Scheune und verständigte den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Kleintransporter bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Scheune sowie weitere Gebäude zu verhindern.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes Vito, der im Frontbereich vollständig ausbrannte. Das Fahrzeug war bereits am Freitag dort abgestellt worden und seitdem nicht mehr in Betrieb.

Durch das Feuer wurden neben dem Fahrzeug auch die Straßenbeleuchtung sowie ein Streugutkasten beschädigt. An der Fassade der Scheune entstanden leichte Schäden in Form von Rußanhaftungen. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der Feststellungen vor Ort muss derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden.

Die Ermittler prüfen zudem eine Verbindung zu einem Brandfall vom Freitag, 13. März 2026, ebenfalls in Regnitzlosau. Zwischen 14 Uhr und 17 Uhr kam es im Bereich der öffentlichen Herrentoilette im Heim des Bayerischen Roten Kreuzes in der Friedrich-Adolf-Soergel-Straße zu einem Brand. Eine unbekannte Person hatte dort mutmaßlich einen Stapel von Papierhandtüchern angezündet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeugen, die an den beiden genannten Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.