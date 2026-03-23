OBERKOTZAU, LKR. HOF. Am Sonntagabend geriet in der Hermann-Hesse-Straße die Doppelgarage eines Einfamilienhauses in Brand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 20 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle mehrere Mitteilungen über den Brand ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Garage bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern.

In der Garage befanden sich zwei Pkw, ein Renault Clio und ein Audi Q3, sowie ein Suzuki-Leichtkraftrad. Die Fahrzeuge und weitere gelagerte Gegenstände wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 60.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer gewesen sein.