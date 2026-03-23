MEMMINGEN. Am 19.03.2026 gegen 15:00 Uhr kam es in einem Lottogeschäft in der Benninger Straße zu einem Raubüberfall. Zwischenzeitlich konnte aufgrund der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Memmingen nachvollzogen werden, dass sich die beiden Täter bereits im Vorfeld mindestens etwa eineinhalb Stunden vor der Tat im Bereich der Benninger Straße / Schießstattstraße und der dortigen Parkanlage (Schießstattdreieck) aufgehalten haben. Nach dem Überfall sind die Personen vermutlich in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Ein Täter wird als männlich, ca. 30-35 Jahr alt, ca. 1,80 - 1,85 m groß und sportlich beschrieben. Die Person hatte einen dunkelblonden Bart und soll zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet gewesen sein.

Der zweite Täter soll einen hellen Kapuzenpullover mit einem auffälligen Aufdruck auf der Rückseite und eine helle Hose getragen haben. Die Person soll ebenfalls ca. 1,80 m groß gewesen sein.

In diesem Zusammenhang wird nochmals darum gebeten, dass sich Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, bei der Kriminalpolizei in Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 melden. (KPI Memmingen)

Bezugsmeldung vom 19.03.2026:

Raubüberfall auf Lottogeschäft in der Benninger Straße | Zeugenaufruf

MEMMINGEN. Am 19.03.2026 gegen 15:00 Uhr kam es in einem Lottogeschäft in der Benninger Straße zu einem Raubüberfall. Der Täter befindet sich derzeit noch auf der Flucht.

Ein bislang unbekannter Täter betrat das Geschäft, bedrohte die Geschädigte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach Übergabe eines bislang noch nicht bezifferten Geldbetrags flüchtete der Täter zu Fuß vom Tatort. Nach aktuellem Stand wurde die Geschädigte nicht verletzt, sie wurde jedoch vorsorglich medizinisch versorgt und betreut.

Der Täter wird als männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 1,80 – 1,85 cm groß und sportlich beschrieben. Der Täter hatte einen dunkelblonden Bart und soll zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet gewesen sein.

Eine weitere Person, welche möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang steht, soll einen hellen Kapuzenpullover und eine helle Hose getragen haben. Die Person soll ebenfalls ca. 1,80 m groß gewesen sein.

Die Polizei leitete unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, welche bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohne Erfolg blieben. Die ersten Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen geführt. Die Spurensicherung und die weitere Sachbearbeitung hat die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331 100-0 zu melden. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).