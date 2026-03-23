BAMBERG. Im Zentralen Dienstgebäude der Bamberger Polizei brach am Montagmittag ein Feuer aus. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen schnell ab. Derzeit wird das Gebäude belüftet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 12.20 Uhr im Bereich der Schießbahn im Gebäude zu dem Brand. Die 15 Personen, welche sich in der Schießbahn befanden, konnten diese alle unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und belüftet derzeit das Gebäude.

Im Zentralen Dienstgebäude befinden sich die Polizeiinspektion Bamberg-Land und Bamberg-Stadt sowie die Kriminal- sowie die Verkehrspolizei Bamberg.

Derzeit sind alle Beschäftigten noch im Freien.

Wann sie das Gebäude wieder betreten können, wird derzeit in Abstimmung mit der Feuerwehr vor Ort geprüft.

Der Streifendienst im Raum Bamberg ist weiterhin uneingeschränkt gewährleistet.

Zur Ursache des Brandes sowie zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.