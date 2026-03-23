LINDENBERG. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zum Festakt am 31.03.2026 um 13:00 Uhr im Deutschen Hutmuseum in Lindenberg ein, bei dem EPHK Florian Babl in sein Amt als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Lindenberg eingeführt und KHKin Sabrina Kopp feierlich verabschiedet wird.

Für nähere Informationen und zur Teilnehmerplanung bitten wir Sie, sich bis Freitag, 27.03.2026, 12:00 Uhr, beim Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unter pp-sws.pb@polizei.bayern.de anzumelden. Parkplätze sind vor Ort in ausreichender Zahl vorhanden. (Polizeipräsidium Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).