424. Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft – Großhadern

Am Samstag, 21.03.2026, gegen 23:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über das Dach Zutritt zu einem Einzelhandelsgeschäft.

Hier wurde ein im Büro befindlicher Tresor angegangen und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet.

Anschließend entfernten sich der oder die Täter über den Betretungsweg aus dem Objekt und flüchteten in unbekannte Richtung.

Nachdem der Einbruch bemerkt worden war, wurde die Polizei verständigt, welche vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchführte.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Großhaderner Straße, Guardinistraße und Stiftsbogen (Großhadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

425. Einbruch in einen Antiquitätenmarkt – Obermenzing

In der Zeit von Freitag, 20.03.2026, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 22.03.2026, 08:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster zum Schloss Blutenburg, in welchem in diesem Zeitraum ein Verkaufsmarkt für hochwertige Antiquitäten stattfand.

Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Verkaufsstände und flüchteten anschließend wieder aus dem Schloss.

Als der Einbruch bemerkt worden war, wurde direkt die Polizei verständigt, welche vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchführte. Über die genaue Tatbeute kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schloss Blutenburg, Pippinger Straße und Verdistraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

426. Verkehrsschwerpunkteinsatz – Schwabing

In der Nacht von Freitag, 20.03.2026, 18:00 Uhr, bis Samstag, 21.03.2026, 02:30 Uhr, führten die Polizeiinspektion 13 (Schwabing), die Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt) und die Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) im Bereich der Leopoldstraße und der näheren Umgebung einen gemeinsamen Verkehrsschwerpunkteinsatz durch.

Hierbei wurden sowohl mobile Verkehrskontrollen als auch stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Bei den mobilen Kontrollen wurden drei Strafanzeigen, darunter Trunkenheit im Verkehr und zwei Beleidigungsanzeigen, sowie 27 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, darunter 17 Anzeigen wegen des Verursachens von unnötigem Lärm, vier Rotlichtverstöße, eine Anzeige wegen technischer Mängel sowie drei Verstöße nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen des Fahrens unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss, erstattet. Zudem mussten mehrere Verwarnungen ausgesprochen und dreimal die Weiterfahrt unterbunden werden.

Bei den stationären Geschwindigkeitsmessungen wurden 65 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt (darunter 18 Anzeigen, wobei 12 sich im Fahrverbotsbereich befanden und 47 Verwarnungen).

Die weiteren Ermittlungen sowie die Sachbearbeitung aller Anzeigen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

427. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Bogenhausen

Am Freitag, 20.03.2026, gegen 14:30 Uhr, erhielt eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München einen Anruf von einer ihr unbekannten männlichen Person. Diese erklärte der über 80-Jährigen, dass ihr Lebensgefährte eine rote Ampel überfahren und dabei eine schwangere Frau getötet haben soll. Jetzt müsse sie 75.000 Euro bezahlen, damit ihr Lebensgefährte nicht ins Gefängnis komme. Die über 80-Jährige entgegnete, dass sie lediglich Schmuck zu Hause hätte, woraufhin ein Treffen zur Übergabe vereinbart wurde.

Gegen 18:30 Uhr erschien eine männliche Person bei der Seniorin und ließ sich von ihr den Schmuck und hochwertige Uhren aushändigen. Als sich der Lebensgefährte im Nachgang bei ihr meldete, fiel der Betrug auf.

Die über 80-Jährige begab sich daraufhin zur Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen) und erstattete dort Anzeige.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 50 Jahre, 185 cm groß, schlank, westeuropäische Erscheinung, keinen Bart, keine Brille, sprach hochdeutsch; bekleidet mit einem Pullover und einer beige-grauen Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kopernikusstraße, Mühlbaurstraße, Keplerstraße, Zaubzerstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

428. Pkw entzieht sich Polizeikontrolle – Moosach

Am Samstag, 21.03.2026, gegen 22:50 Uhr, bemerkten zwei Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen BMW Pkw, der auf der Triebstraße in Richtung Moosacher Straße fuhr.

Als die Polizeibeamten den BMW einer Kontrolle unterziehen wollten, wendete das Fahrzeug und beschleunigte anschließend stark, um sich so der Verkehrskontrolle zu entziehen. Unter Verwendung von Sondersignalen nahmen die Polizeibeamten mit ihrem Dienstfahrzeug die Nachfahrt auf.

Die Fahrtstrecke zog sich zunächst von der Triebstraße, über die Max-Born-Straße, Dachauer Straße und Karlsfelder Straße. Durch die stark überhöhte Geschwindigkeit (über 120 km/h) und die Missachtung mehrerer Rotlichter, verloren die eingesetzten Beamten an der Kreuzung zur Grashofstraße den Sichtkontakt zum Fahrzeug. Auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden.

Am Sonntag, 22.03.2026, meldete sich ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Dachau bei der Polizeiinspektion 44 (Moosach) und gab an, der Fahrer des BMWs am 21.03.2026 gewesen zu sein. Ersten Ermittlungen zufolge verfügt der 21-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Fahrzeugs. Der BMW Pkw gehört einem Familienangehörigen.

Wie der 21-Jährige in den Besitz des Pkw gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei. Der 21-Jährige wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt.

429. Einbruch in eine Lagerhalle – Trudering

Im Zeitraum von Donnerstag, 19.03.2026, 20:30 Uhr, bis Freitag, 20.03.2026, 07:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Tür Zugang zu einer Lagerhalle eines Betriebes.

Im Inneren wurde die Lagerhalle nach hochwertigen Reifensätzen durchsucht. Im Anschluss entwendeten der oder die unbekannten Täter mehrere Reifensätze samt Felgen im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Anschließend flüchteten der oder die Täter unter Mitnahme der Tatbeute.

Als ein Mitarbeiter den Einbruch bemerkte, verständigte er den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wasserburger Landstraße, Postweg und Kathreinweg (Trudering-Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

430. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch – Maxvorstadt

Am Dienstag, 17.03.2026, gegen 13:30 Uhr, wurde ein 33-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz, unberechtigt in der Wohnung eines 43-jährigen Deutschen festgestellt. Als der 33-Jährige gerade dabei war, die Wohnung mit Diebesgut zu verlassen, wurde er vom Bewohner dabei überrascht.

Daraufhin ergriff der 33-Jährige sofort die Flucht, wobei er vom 43-Jährigen verfolgt wurde. Zwei zufällig auf die Verfolgung aufmerksam gewordene Passanten hielten den 33-jährigen Tatverdächtigen auf und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.

Beim Tatverdächtigen konnten Bargeld sowie Schmuck aus dem Wohnungseinbruch aufgefunden werden. Der 33-Jährige wurde deshalb vorläufig festgenommen und am darauffolgenden Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen Auflagen wurde er von diesem wieder entlassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der 33-Jährige mittels eines nachgemachten Wohnungsschlüssels unbefugt Zutritt zu der Wohnung des 43-Jährigen. Dort entwendete er bereits mehrfach Geldbeträge sowie Schmuck im niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Wie der Tatverdächtige zum Schlüssel kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.