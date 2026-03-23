LKR. KRONACH. Das Staatsministerium des Inneren und das Polizeipräsidium Oberfranken passen die Dienststellenstruktur im Landkreis Kronach an. Oberstes Ziel ist, die objektive und subjektive Sicherheitslage durch polizeiliche Präsenz, Bürgernähe und konsequente Strafverfolgung nachhaltig zu stärken.

Die Polizeiinspektion (PI) Ludwigsstadt wird mit Wirkung zum 31. März 2026 in die Polizeistation (PSt) Ludwigsstadt umgewandelt und der Polizeiinspektion Kronach nachgeordnet. Damit entsteht unter Beibehaltung der zwei Polizeistandorte in Kronach und Ludwigsstadt eine Inspektion für den gesamten Landkreis. Die PSt Ludwigsstadt bleibt rund um die Uhr ansprechbar und ist weiterhin für den Wach- und Streifenbetrieb im nördlichen Kronacher Land zuständig.

Der Benefit: Durch die Umstrukturierung sollen Synergieeffekte ausgeschöpft und Ressourcen gebündelt werden. Das bedeutet konkret: Klare Ansprechpartner, vereinheitlichte Prozesse und Strukturen sowie eine Konzentration von Kompetenzen und Kräften bei größeren Einsätzen. Die Kernbotschaft lautet: „Die Polizei im Landkreis Kronach – Sicherheit aus einer Hand.“ Die Maßnahme erfolgt stellenneutral – es ergeben sich keine Änderungen bei der personellen Stärke der betroffenen Dienststellen.

Die Entscheidung trafen das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration und das Polizeipräsidium Oberfranken in enger Abstimmung mit den Dienststellenleitungen der Polizei Kronach und Ludwigsstadt im 4. Quartal 2025. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Dienststellen sind eng am Prozess beteiligt. Kommunalpolitische Entscheidungsträger sind eingebunden.