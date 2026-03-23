TRAIN, OT MALLMERSDORF, LKR. KELHEIM. Einsatzkräfte von Polizei sowie Feuerwehren der umliegenden Ortschaften sind am Sonntag, 22.03.2026, gegen 11.00 Uhr, zu einem Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle alarmiert worden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache übernommen. Der Sachschaden u. a. an der vollständig abgebrannten Halle sowie den landwirtschaftlich Fahrzeugen dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Weder Personen noch Tiere kamen zu Schaden.

Veröffentlicht: 23.03.2026, 08.40 Uhr