RETTENBERG. Am Sonntagmittag den 22.03.2026 grillte ein Rettenberger auf seinem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Lärchenweg . Nur wenige Minuten, nachdem er den Gasgrill einschaltete, kam es zu einer Explosion am Grill. Das Feuer griff in der Folge vom Grill auf die Hauswand und Teile des darüberliegenden Daches über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Rettenberg konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Ein vollflächiger Dachbrand wurde somit verhindert. Die genaue Brandursache blieb zunächst noch unklar, ein Defekt am Grill erscheint jedoch wahrscheinlich. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Zwei Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt und begaben sich mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation selbstständig ins Krankenhaus. Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Immenstadt und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten.

(KPI Memmingen / KDD)