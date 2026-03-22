WIESTHAL, OT KROMMENTAHL, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Freitagabend wird ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Diese könnte sich im Raum Aschaffenburg aufhalten. Die Lohrer Polizei hofft auf Hinweise.

Die 13-jährige Darina Grundza verließ am Freitag, vor 20:00 Uhr, ihr Zuhause im Schöllersgrund und ist seitdem auch nicht mehr erreichbar.

Sämtliche Suchmaßnahmen und Überprüfungen von möglichen Anlaufadressen durch die Lohrer Polizei verliefen bislang ergebnislos. Es ist aktuell davon auszugehen, dass sich die Vermisste im Raum Aschaffenburg aufhält. Es liegen keinerlei Hinweise auf eine Straftat vor.

Darina Grundza wird folgendermaßen beschrieben:

168 cm groß

Schlank bei 55 kg

Sehr lange Haare

Auffällig geschminkt

Sie trägt eine schwarze Daunenjacke, eine helle Jogginghose und schwarze Sneaker

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizei in Lohr zu melden.