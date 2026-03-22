417. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf durch falschen Arzt mit anschließendem Raubdelikt – Untermenzing

Am Donnerstag, 19.03.2026, gegen 14:35 Uhr, erhielt eine über 90-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mehrere Anrufe durch bislang unbekannte Täter, die sich als Ärzte und Angehörige eines Krankenhauses ausgaben. Die Anrufer behaupteten, dass der Sohn der über 90-Jährigen aufgrund einer Krebserkrankung eine sehr teure Behandlung benötige, die nun durch die über 90-Jährige bezahlt werden solle. Sie forderten dabei einen sechsstelligen Betrag.

Die über 90-Jährige wurde deshalb angewiesen, Bargeld und Schmuck an einen vermeintlichen Angestellten des Krankenhauses an ihrer Wohnanschrift zu übergeben.

Als sie vor ihrer Wohnanschrift dem Abholer die Wertgegenstände übergeben wollte, erschien ihr dieser verdächtig, weshalb sie sich mit den Wertgegenständen wieder zurück zum Haus begab. Daraufhin entriss der Abholer der über 90-Jährigen die Wertgegenstände gewaltsam und entfernte sich fußläufig in Richtung Menzinger Straße. Die über 90-Jährige verständigte anschließend den Polizeinotruf 110.

Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen veranlasst, welche bislang nicht zur Identifizierung und Festnahme des Abholers führten.

Die über 90-Järhige wurde durch den Vorfall nicht verletzt.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 170 cm, normale Statur, ca. 40 Jahre alt, kurze, bräunliche Haare, mehrere Zahnlücken

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Klarweinstraße, Heerstraße, Petergörglstraße und Menzinger Straße (Untermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

418. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch in einen Kiosk – Neuhausen

Am Donnerstag, 19.03.2026, gegen 04:20 Uhr, versuchte ein zunächst unbekannter Täter die Glastüre eines Kiosks mit einer Metallstange einzuschlagen, um ins Innere des Kiosks zu gelangen. Hierbei konnte er durch einen 32-jährigen Iraker mit Wohnsitz in München beobachtet werden, welcher umgehend den Polizeinotruf 110 verständigte.

Sofort wurden zahlreiche Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit beordert. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg.

Am Tatort konnte die Metallstange sichergestellt werden. Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Der 25-Jährige wurde wegen eines versuchten Einbruchsdiebstahls angezeigt.

Das Kommissariat 52 führt weiterhin die Ermittlungen.

419. Zusammenstoß von zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Ramersdorf-Perlach

Am Freitag, 20.03.2026, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in der Schweiz mit einem Audi Pkw auf der Putzbrunner Straße stadteinwärts.

Zur selben Zeit kam ihm dort ein 21-Jähriger mit bosnischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw entgegen.

Der 59-Jährige wollte mit dem Pkw in die Therese-Giehse-Allee abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Pkw-Fahrer wurden dabei verletzt. Der 21-Jährige musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Pkw wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt über 50.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen. Der 59-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

420. Einbruch in eine Doppelhaushälfte – Aubing

Im Zeitraum von Freitag, 20.03.2026, 20:30 Uhr, bis Samstag, 21.03.2026, 00:05 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte einbrechen, indem sie ein dortiges Fenster im Erdgeschoss gewaltsam öffnen konnten.

In einem Zimmer öffneten sie einen Möbeltresor gewaltsam und entwendeten daraus Bargeld, Schmuck und Armbanduhren im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort den Einbruch aufgenommen und Spurensicherungsarbeiten durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aubing-Ost-Straße, Elisabeth-Jost-Straße und Lohmeierweg (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

421. Brandstiftung in einem Keller – Fürstenried

Am Dienstag, 17.03.2026, gegen 14:10 Uhr, bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Fürstenried eine Rauchentwicklung im Treppenhaus und ein Feuer im Keller. Sie verständigten den Feuerwehrnotruf. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zum Haus geschickt.

Die Feuerwehr konnten den Brand in einem Kellerabteil löschen und es mussten alle Bewohner aus dem Haus evakuiert werden. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden im Keller wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Bei den daraufhin durchgeführten Ermittlungen des Kommissariats 13 vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Konkrete Täterhinweise haben sich bei den noch laufenden Ermittlungen bislang nicht ergeben.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hindelangstraße (Fürstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

422. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Altstadt

Am Sonntag, 22.03.2026, gegen 03:20 Uhr, kam es vor einer Diskothek in der Altstadt zu einer sexuellen Belästigung. Ein Mitarbeiter der Diskothek verständigte über den Polizeinotruf 110 die Polizei.

Zuvor hatte ein 45-jähriger Deutscher, ohne festen Wohnsitz, eine 23-jährige Deutsche unsittlich berührt, indem er ihr ohne Einverständnis an das Gesäß griff. Die 23-Jährige machte lautstark auf die Situation aufmerksam, woraufhin ein Mitarbeiter der Diskothek den 45-Jährigen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten konnte.

Einsatzkräfte nahmen den 45-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

423. Größerer Polizeieinsatz – Bogenhausen

Am Sonntag, 22.03.2026, gegen 07:25 Uhr, verständigte eine Zeugin den Polizeinotruf 110. Diese gab an, dass eine männliche Person mit einem spitzen Gegenstand in der Hand im Bereich der Daglfinger Straße umherlaufe und sich hierbei psychisch auffällig verhält.

Aufgrund des Meldebildes wurden von der Einsatzzentrale mehrere Streifen der Münchner Polizei in den betroffenen Bereich geschickt und konnten im Rahmen der Fahndung die Person antreffen.

Die männliche Person reagierte auf mehrmalige Ansprache der Polizeibeamten nicht und legte den spitzen Gegenstand ebenfalls nicht aus der Hand. Ein Zugriff erfolgte im Weiteren durch eine Spezialeinheit der Münchner Polizei, die die Person unverletzt sichern konnte.

Bei der männlichen Person handelt es sich um einen 26-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Dieser wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht.

Die weitere Sachbearbeitung übernimmt das Kommissariat 14.