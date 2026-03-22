0409 – Kripo ermittelt nach Brand eines Rollers

Antonsviertel – Am Donnerstag (19.03.2026) kam es zum Brand eines Rollers im Wittelsbacher Park.

Gegen 22.00 Uhr stellte eine Streife den Brand fest und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro. Der Roller wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und geht zum aktuellen Zeitpunkt von Brandstiftung aus.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821 / 323 – 3821 zu melden.

0410 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Lechhausen – Am Freitag (20.03.2026) war eine 82-Jährige auf einem Wochenmarkt in der Widderstraße unterwegs.

Gegen 11.15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter den Geldbeutel der 82-Jährigen aus ihrer Handtasche. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821 / 323 – 2310 entgegen.

0411 – Polizei ermittelt nach Unfall

Lechhausen – Am Freitag (20.03.2026) kam es zu einem Unfall zwischen einem 50-jährigen Autofahrer und einer 17-jährigen Motorradfahrerin in der Stätzlinger Straße. Die 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 19.00 Uhr wollte der 50-Jährige mit seinem Auto von der Kalterer Straße in die Stätzlinger Straße einfahren. Zeitgleich war die 17-Jährige auf der Stätzlinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 17-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung gegen den 50-Jährigen.

Beide Beteiligte haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

0412 – Polizei stoppt flüchtenden Rollerfahrer

Hochzoll – Am Sonntag (22.03.2026) war ein 16-jähriger Rollerfahrer in der Untersbergstraße unterwegs.

Gegen 00.30 Uhr wollte eine Streife den 16-Jährigen mit seinem gleichaltrigen Sozius kontrollieren. Der 16-Jährige ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete mit seinem Begleiter.

Die Streife entdeckte während der Fahndung die beiden Flüchtenden, sowie den Roller, im Bereich der Lechrainstraße.

Der 16-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Roller war nicht zugelassen. Zudem war das grüne Versicherungskennzeichen mit schwarzer Farbe übermalt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Der 16-jährige Fahrer hat die rumänische Staatsangehörigkeit.

0413 – Polizei kontrolliert Lebensmitteldiebe

Kriegshaber – Am Samstag (21.03.2026) war ein 31-jähriger Autofahrer mit seinem Auto in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 17.00 Uhr kontrollierte die Streife den 31-Jährigen, sowie seine 27- und 22-jährigen Mitfahrer. Dabei stellte die Streife unzählige Lebensmittel in haushaltsunüblichen Mengen fest. Eine Überprüfung ergab, dass diese allesamt gestohlen wurden.

Die Lebensmittel hatten einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bandendiebstahl.

Die drei Männer haben die rumänische Staatsangehörigkeit.

0414 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung mit Pfefferspray

Oberhausen – Am Samstag (21.03.2026) waren drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 15 Jahren in der Dieselstraße unterwegs, als ihnen ein bislang unbekannter Mann Pfefferspray ins Gesicht sprühte.

Gegen 18.45 Uhr sprachen die Jugendlichen den unbekannten Täter im Bereich des dortigen Baches an. Aus bislang unbekannter Ursache sprühte der Unbekannte den drei Jugendlichen Pfefferspray in das Gesicht und flüchtete anschließend. Die Jugendlichen wurden leicht verletzt und verständigten, von einer nahegelegenen Tankstelle, die Polizei.

Der unbekannte Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Ca. 35 Jahre alt, Drei-Tage-Bart und korpulent

Bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze, schwarzer Jogginghose und grüner Jacke. Zudem führte der Mann einen schwarz-rot-weißen Rucksack mit sich.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821 / 323 – 2510 entgegen.

0415 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Freitag (20.03.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Neuburger Straße.

Zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen grauen Toyota im Heckbereich. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wir auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821 / 323 – 2310 entgegen.

0416 – Verkehrspolizei führt Kontrollstelle durch

Textilviertel – Am Donnerstag (19.03.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg im Bereich der Nagahama-Allee / Ecke Hanreinweg eine Kontrollstelle durch. Außerdem wurde die Geschwindigkeit mit einem Laserhandmessgerät überwacht.

Bei dichtem Verkehrsaufkommen konnten zur Nachmittagszeit zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Besonders auffällig war die hohe Zahl an Radfahrern, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs waren: 13 sogenannte „Geisterradler” wurden beanstandet. Darüber hinaus wurden vier Fahrzeugführer beim unerlaubten Benutzen des Mobiltelefons am Steuer erwischt. Drei Geschwindigkeits-überschreitungen wurden geahndet – der traurige Spitzenreiter war mit 88 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.

Weitere Feststellungen umfassten ein fehlendes vorderes Kennzeichen, einen falsch angebrachten Rückspiegel an einem Motorrad, sowie eine Sicherheitsleistung im Zusammenhang mit einem Handyverstoß.

Besondere Aufmerksamkeit erregte die Sicherstellung eines selbstfahrenden Skateboards mit Fernbedienung, das mit einer Geschwindigkeit von rund 17 km/h im Straßenverkehr genutzt wurde. Gegen den Nutzer wurden entsprechende Anzeigen u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fehlender Zulassung eingeleitet.

Der höchste gemessene Atemalkoholwert bei der Kontrolle lag bei 0,14 Promille und blieb damit unterhalb der relevanten Ahndungsgrenzen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die Gefahren hin, die von Radfahrern ausgehen, die entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sind und appelliert vor allem an die Radl fahrenden Verkehrsteilnehmer.