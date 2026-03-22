NÜRNBERG. (275) Am Freitagabend (20.03.2026) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie sich eine männliche Person im Nürnberger Stadtteil Steinbühl an einem Fahrrad zu schaffen machte. Als der Zeuge ihn darauf ansprach, setzte der Täter Pfefferspray gegen ihn ein und flüchtete. Die Polizei sucht weitere Zeugen.



Gegen 17:45 Uhr beobachtete ein 25-jähriger Deutscher in der Gibitzenhofstraße auf Höhe der Hausnummer 200, wie sich ein Mann an einem Fahrrad zu schaffen machte. Er sah, wie der unbekannte Täter ein Teil vom Lenker des Fahrrads abzog, einsteckte und davonlief. Nachdem der aufmerksame Zeuge den Mann eingeholt und angesprochen hatte, setzte der Täter mutmaßlich Pfefferspray gegen ihn ein und flüchtete.

Rettungskräfte versorgten den 25-Jährigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter mit mehreren Streifen blieb erfolglos.

Beschreibung des Mannes:

Etwa 50 bis 60 Jahre alt, deutsches und eher ungepflegtes Erscheinungsbild, graue oder dunkelblonde Haare. Er war mit einer grauen Jacke und einer hellen Jeans bekleidet. Zudem trug er einen grauen Rucksack bei sich.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 bei der Polizei zu melden.



Erstellt durch: Kai Schmidt