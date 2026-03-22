REICHERTSHOFEN, LKR. 22.03.2026_Am späten Samstagnachmittag (21.03.2026) geriet aus noch unbekannter Ursache ein Reihenhaus in Reichertshofen in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Als der Bewohner gegen 17.25 Uhr das Gebäude an der Adelshausener Str. betrat, bemerkte er Rauch aus dem Erdgeschoß des Hauses. Er verständigte daraufhin sofort die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits das Wohnzimmer in Brand.

Im gesamten Erdgeschoß entstand durch das Feuer erheblicher Sachschaden. Dieser wird nach bisherigem Kenntnisstand mit ca. 100 000 Euro beziffert. Aktuell ist das Gebäude nicht bewohnbar.

Personen wurden nicht verletzt. Zwei Katzen des Bewohners konnten allerdings leider nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen. Eine Brandortbegehung ist für Anfang der kommenden Woche vorgesehen.