MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Samstagmittag wird ein demenzkranker Mann vermisst. Die Aschaffenburger Polizei sucht seither nach dem 80-jährigen Rentner und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 80-jährige Heinz Gleesner verließ am Samstag, gegen 11:40 Uhr, eine Pflegeeinrichtung in der Albert-Einstein-Straße und wird seitdem vermisst. Der Mann ist nicht orientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Aschaffenburger Polizei sucht gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdienst intensiv nach dem Vermissten und bittet jetzt auch die Öffentlichkeit um Hinweise.

Heinz Gleesner wird wie folgt beschrieben:

170 cm groß

Lichtes graues Haar

Brillenträger: schwarze Brille

Trägt eine hellgrüne Jacke und eine Sporthose

Führt einen Rollator mit sich

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.