Landshut: In Landshut gerieten in den frühen Morgenstunden des 21.03.26 Teile einer Außenfassade eines Mehrfamilienhauses in Brand; hierbei wurden keine Personen verletzt.

Am 21.03.2026 um 02:41 Uhr erfolgte über die Integrierte Leitstelle die Mitteilung über einen Gebäudebrand an der oben genannten Örtlichkeit. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten die Bewohner des unmittelbar betroffenen Teils des Reihenhauses das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Auf Grund der Brandausbreitung und Rauchentwicklung wurden die angrenzenden Teilbereiche der Wohnanlage durch die Einsatzkräfte evakuiert. Von dieser Maßnahme waren insgesamt 76 Personen betroffen. Die Betreuung der Evakuierten erfolgte während der Löscharbeiten in einer eingerichteten Sammelstelle.

Durch das Brandgeschehen wurden die Fassade und ein Teilbereich der Wohnungen erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird vorläufig auf einen unteren sechsstelligen Eurobetrag beziffert.

Zwei Personen wurden auf Grund des Brandereignisses vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Verletzte gab es nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Zur Klärung der genauen Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Landshut hinzugezogen.