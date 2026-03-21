INGOLSTADT, OT. MAILING,21.03.2026_Im Zeitraum von Donnerstag, den 19.03.2026 bis Freitag, den 20.03.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter in Mailing einen Pkw Audi Q5. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Der blaue Audi mit Ingolstädter Kennzeichen wurde Donnerstagabend vor einem Anwesen am Hartweg abgestellt. Freitagnachmittag, gegen 16.00 wurde das Fehlen des Fahrzeugs bemerkt. Der Pkw war mit „Keyless Go“ ausgestattet.

Der Zeitwert des Fahrzeugs liegt bei ca. 25 000 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

Präventionshinweise zum Schutz vor Pkw-Diebstählen mit Keyless-Go System:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumbox) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weiteres finden sie auch unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/