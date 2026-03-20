STRAUBING. Am Freitagnachmittag (20.03.2026) kam es im Stadtgebiet von Straubing zu einem folgenschweren Dachstuhlbrand.

Betroffen war ein Mehrparteienhaus in der Perkamer Straße. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 13:20 Uhr ging die Mitteilung über den Brand des Gebäudes bei der Integrierten Leitstelle (ILS) ein.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Dachgeschoss des Gebäudes. Alle Bewohner des Gebäudes konnten rechtzeitig evakuiert und anschließend durch die Rettungskräfte versorgt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Straubing leitete umfangreiche Löscharbeiten ein. Aufgrund der Lage des Objekts mussten während der Arbeiten umliegende Straßen teilweise gesperrt werden.

Der Verkehr wurde durch die Einsatzkräfte umgeleitet.

Gegen 17:00 Uhr konnten die Löscharbeiten erfolgreich beendet und anschließend die Verkehrssperren wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand keiner der Bewohner.

Durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Straubing wurden noch vor Ort die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen unteren sechsstelligen Betrag.

Das betroffene Wohngebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Ein Verantwortlicher der Stadt Straubing koordinierte vor Ort die Unterbringung der betroffenen Bewohner.