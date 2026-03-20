0405 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Göggingen - Am Freitag (20.03.2026) konnte ein Graffiti-Sprayer durch eine Polizeistreife auf frischer Tat ertappt und anschließend festgenommen werden.

Gegen 00.25 Uhr beobachtete eine Polizeistreife einen 16-Jährigen dabei, wie er in der Memminger Straße ein Graffiti sprühte. Die Beamten nahmen den 16-Jährigen fest und brachte ihn auf die Polizeidienststelle. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Beamten verständigten die Mutter des 16-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 16-Jährigen.

Der 16-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

0406 - Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte

Göggingen - Am Donnertag (19.03.2026) wurde die Polizei wegen einer Streitigkeit in den Wittelsbacher Park gerufen.

Gegen 20.30 Uhr bemerkte ein Passant eine Streitigkeit zwischen einer 40-jährigen Frau und einem 32-jährigen Mann. Als der Passant die Frau ansprach, ob diese Hilfe benötige, schlug der 32-Jährige diesem ins Gesicht. Der 30-jährige Passant wurde durch den Schlag leicht verletzt. Anschließend entfernte sich das Paar von der Tatörtlichkeit.

Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung meldete sich ein weiterer Passant bei der Polizei. Dieser teilte eine Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau in einer nahegelegenen Wohnung mit. Die bereits vorher aufgefallene 40-Jährige wurde dabei offenbar von dem 32-Jährigen aus der Wohnung geschubst.

Vor Ort konnten die Beamten die 40-Jährige sowie den 32-Jährigen nicht antreffen. Da nicht auszuschließen war, dass sich eine Person in einer hilflosen Lage befindet, betraten die Beamten die Wohnung. Hierbei konnten keine Personen, jedoch diverse Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Wenig später kam die 40-Jährige zur Wohnung zurück. Der 32-Jährige konnte nicht angetroffen werden.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung, Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz und weiterer Delikte sowohl gegen die 40-Jährige, als auch gegen den 32-Jährigen.

Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

0407 - Polizei stoppt Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Innenstadt - Am Donnerstag (19.03.2026) war ein 19-Jähriger mit einem E-Scooter alkoholisiert auf der Maximilianstraße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige hat die spanische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Freitag (20.03.2026) war eine 26-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Pilgerhausstraße unterwegs.

Gegen 00.45 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 26-Jährige.

Der 26-Jährige hat die portugiesische Staatsangehörigkeit.

0408 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Kriegshaber – In der Zeit von Dienstag (17.03.2026), 16.00 Uhr bis Donnerstag (19.03.2026), 07.45 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Autos in der Luther-King-Straße.

Unbekannte Täter besprühten einen Subaru sowie einen Seat mit pinker Farbe. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.