FÜRSTENFELDBRUCK, 20.03.2026_Vergangene Nacht drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Fürstenfeldbruck ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Mittwoch, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 08.30 Uhr, verschafften sich die Täter während der Abwesenheit der Bewohner vermutlich über ein Terrassenfenster Zutritt zu dem Gebäude an der Buchenauer Straße.

In der Folge durchsuchten sie diverse Räume und öffneten durch brachiale Gewalt einen Tresor.

Der Beuteschaden kann noch nicht näher beziffert werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.