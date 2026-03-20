PP SCHWABEN SÜD/WEST. Im Frühjahr sind verstärkt landwirtschaftliche Maschinen auf den Straßen und Feldwegen unterwegs. Die Polizei ruft alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhter Aufmerksamkeit und gegenseitiger Rücksicht auf, damit Unfälle vermieden werden.

Autofahrende werden gebeten, insbesondere auf Landstraßen vorausschauend zu fahren, die Geschwindigkeit zu reduzieren und früh bremsbereit zu sein, da Traktoren und andere Landmaschinen oft sehr langsam unterwegs sind und plötzlich in die Fahrbahn ein- oder ausfahren können. Überholen Sie nur, wenn eine ausreichend lange Sicht vorhanden ist, kein Gegenverkehr zu erwarten ist und ausreichend Seitenraum vorhanden ist. Achten Sie auf Blink- und Handzeichen der Landmaschinen und rechnen Sie damit, dass Blinker manchmal defekt oder verdeckt sein können. Befahren Sie Kurven und Feldzufahrten vorausschauend.

Motorradfahrende sollten besonders defensiv fahren und ihr Tempo vor Feldzufahrten und beim Überholen deutlich reduzieren. Vermeiden Sie das Überholen in engen Lücken, wenn mit Gegenverkehr oder Ausfahrten zu rechnen ist. Achten Sie auf rutschige Stellen durch Erde oder Erntereste, insbesondere bei Feuchtigkeit, und fahren Sie im Zweifel langsam und kontrolliert. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und sorgen Sie für gute Sichtbarkeit.

Radfahrende und Pedelec-Fahrende sollten defensiv unterwegs sein und damit rechnen, dass Traktoren nach links oder rechts, auch über Fahrradwege, ausfahren können. Fahren Sie nicht dicht an Landmaschinen vorbei, denn Anhänger und Anbaugeräte können seitlich weit reichen und gegebenenfalls ausscheren. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit an Feldzufahrten und Einmündungen, suchen Sie Blickkontakt und tragen Sie gut sichtbare Kleidung, bei Dämmerung mit Reflektoren. Pedelec- und E-Bike-Fahrende sollten wegen der höheren Geschwindigkeiten besonders defensiv fahren.

An Fahrende von Traktoren und Zugmaschinen richtet sich die Bitte, Beleuchtung, Blinker, Begrenzungsleuchten, Reflektoren, Verkehrsschilder und das Warndreieck sauber und funktionsfähig zu halten. Setzen Sie Blink- und Handzeichen frühzeitig und fahren Sie sichtbar in die Fahrbahn ein, lassen Sie sich bei schlechter Sicht bei Bedarf einweisen. Markieren Sie überstehende Anhänger und Anbauten und klappen Sie Anbaugeräte soweit möglich ein. Stellen Sie Spiegel so ein, dass die Rundumsicht gewährleistet ist und nutzen Sie bei Bedarf Kamerasysteme oder Einweiser. Führen Sie regelmäßige Wartungschecks an Bremsen, Beleuchtung, Reifen und Kupplungen durch und sichern Sie Ladung fachgerecht, um Verluste und Gefahren auf der Fahrbahn zu vermeiden. Versichern Sie sich insbesondere beim Linksabbiegen, dass keine Fahrzeuge zum Überholen angesetzt haben.

Gegenseitige Rücksicht, reduzierte Geschwindigkeiten und ausreichender Abstand tragen entscheidend zur Sicherheit auf unseren Straßen im Frühjahr bei. Bitte melden Sie gefährliche Fahrbahnverschmutzungen oder beschädigte Kennzeichnungen an die zuständigen Behörden. (PP Schwaben Süd/West)

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Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).