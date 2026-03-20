SONNEFELD, LKR. COBURG. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Hennebergerstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 14.15 Uhr kehrte die Bewohnerin zu ihrem Anwesen zurück und stellte fest, dass die Hauseingangstür aufgebrochen worden war. Zudem bemerkte sie eine männliche Person, die vom Grundstück flüchtete und sich in Richtung Rothgasse entfernte.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt, indem er mutmaßlich das Türschloss aufbohrte. Im Inneren durchsuchte er offenbar nur das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Der Unbekannte entwendete Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben:

asiatisches Erscheinungsbild

trug schwarze Jacke, hellblaue Jeans und schwarze Cap

hatte dunklen Rucksack bei sich

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur flüchtigen Person geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.