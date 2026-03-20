KÖTTENSDORF, LKR. BAMBERG. Einbrecher fanden am Donnerstag einen hinterlegten Schlüssel und entwendeten aus einem Einfamilienhaus einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Am Donnerstagmorgen drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Köttensdorf, Gemeinde Scheßlitz, ein. Die Täter fanden offenbar einen versteckten Schlüssel und hatten so leichtes Spiel. Im Haus durchwühlten sie Schränke und entwendeten daraus einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag. Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Land konnten vor Ort Spuren und Videomaterial sichern. Auf den Aufnahmen ist einer der Täter zu sehen; er wird wie folgt beschrieben:

männlich

dunkle Haare

bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke, schwarzen Handschuhen und einer hellgrauen Schiebermütze

Wer am Donnerstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Köttensdorf beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.