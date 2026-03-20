NONNENHORN. Am Freitagmorgen kam es in einem Hinterhof einer Gaststätte zu einem Brand, welcher durch die schnell eingreifenden Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Am 20.03.2026 gegen 07:30 Uhr wurde ein Holzbackofen aus bislang unbekannter Ursache zu heiß, sodass sich ein daneben befindlicher Brennholzstapel entzündete. Das entstandene Feuer griff in der Folge auf den daneben befindlichen Stadel über. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell ablöschen, sodass es am Stadel lediglich zu leichten Verrußungen kam und kein weiterer Sachschaden entstand. Der Stadel blieb intakt und Personen wurden keine verletzt.

Weswegen der Holzbackofen zu heiß geworden ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche durch die Polizeiinspektion Lindau geführt werden.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Nonnenhorn, Wasserburg, Hegge und Lindau im Einsatz. (PI Lindau)

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