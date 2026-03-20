GRAFENAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Donnerstag (19.03.2026) wurden im Stadtgebiet Grafenau mehrere Plakate festgestellt, auf denen eine Person des öffentlichen Lebens in verunglimpfender Weise dargestellt war.

Die Plakate wurden in der Nacht auf Donnerstag an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet durch einen bislang Unbekannten angebracht. Nach Bekanntwerden wurden diese entfernt. Derzeit erfolgt eine kriminaltechnische Untersuchung der sichergestellten Beweismittel.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts von Beleidigungsdelikten aufgenommen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Anbringen der Plakate verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Passau unter der Tel.: 0851/ 9511-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 20.03.2026, 09.32 Uhr